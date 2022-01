УЕФА выбирает лучшего игрока "Карабаха"

В официальном Twitter Лиги конференций УЕФА появилась очередная публикация о "Карабахе".

Как сообщает Report, в посте отмечены голы, забитые на групповом этапе футболистами сборной Азербайджана - Ибрагимой Ваджи, Аббасом Гусейновым и Кади Боргесом, а также игра вратаря Шахруддина Мухаммедалиева.

В публикации содержится вопрос: "Кто был лучшим игроком "Карабаха"на групповом этапе?".

"Карабах" в плей-офф Лиги конференций встретится с французским клубом "Марсель". Первую встречу "Карабах" проведет 17 февраля в гостях, ответную - 24 февраля в Баку.