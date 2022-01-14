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УЕФА выбирает лучшего игрока "Карабаха"

УЕФА выбирает лучшего игрока "Карабаха" В официальном Twitter Лиги конференций УЕФА появилась очередная публикация о "Карабахе".
Футбол
14 января 2022 г. 13:54
УЕФА выбирает лучшего игрока Карабаха

В официальном Twitter Лиги конференций УЕФА появилась очередная публикация о "Карабахе".

Как сообщает Report, в посте отмечены голы, забитые на групповом этапе футболистами сборной Азербайджана - Ибрагимой Ваджи, Аббасом Гусейновым и Кади Боргесом, а также игра вратаря Шахруддина Мухаммедалиева.

В публикации содержится вопрос: "Кто был лучшим игроком "Карабаха"на групповом этапе?".

"Карабах" в плей-офф Лиги конференций встретится с французским клубом "Марсель". Первую встречу "Карабах" проведет 17 февраля в гостях, ответную - 24 февраля в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUEFA "Qarabağ"ın ən yaxşı oyunçusunu seçir

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