​УЕФА возбудила 3 дисциплинарных дела касательно матча "Аполлон"-"Габала"

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На следующей неделе УЕФА объявит свое решение касательно поведения местных болельщиков на прошедшей между кипрским клубом "Аполлон" и азербайджанской командой "Габала" второй игре третьего классификационного этапа Лиги Европы.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в УЕФА.

В официальном заявлении говорится о возбуждении дисциплинарного дела после того, как болельщики забросали поле посторонними предметами и там появились посторонние люди.

Дело будет рассмотрено 13 августа. Что же касается кипрской команды, она выразила протест против жеста футболиста "Габалы" Джавида Гусейнова.

Решение касательно протеста будет принято сегодня.

Отметим, что после точного выполнения пенальти на дополнительных минутах Джавид Гусейнов показал кипрским фанатам неэтичный жест. Свои действия капитан "Габалы" обосновал оскорблениями в свой адрес на протяжении всей игры, а также неуважением к азербайджанскому флагу.