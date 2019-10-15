УЕФА возбудила дисциплинарное дело против сборной Турции за воинское приветствие

УЕФА возбудила дисциплинарное дело против сборной Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, причиной этому стало празднование членами сборной воинским приветствием гола, забитого на встрече с Францией в рамках отборочного этапа ЕВРО-2020.

Решение было направлено в Футбольную федерацию Турции с требованием выразить позицию по данному вопросу.

Отметим, что матч Франция-Турция завершился со счетом 1:1. За матчем наблюдали около 30 тыс. турецких болельщиков. Члены сборной в игре против Албании, которую обыграли со счетом 1:0, также отметили гол воинским приветствием.