УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза (БФС).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, встреча прошла в Болгарии и завершилась со счетом 6:0 в пользу англичан.

Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

УЕФА обвиняет БФС в расистском поведении фанатов (расистских песнях и использовании нацистских приветствий), бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показе повторов на табло.

Дело рассмотрит контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА, дата слушаний будет назначена позднее.

Отметим, что президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов сегодня подал в отставку.