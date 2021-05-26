УЕФА возбудил дело в отношении не покинувших Суперлигу клубов

УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не покинули проект Европейской Суперлиги

УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не покинули проект Европейской Суперлиги.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", - информирует сайт.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере 15 млн евро на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5 процентов доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.