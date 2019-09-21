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УЕФА вновь оштрафовал "Карабах"

УЕФА вновь оштрафовал "Карабах"

УЕФА вновь оштрафовал футбольный клуб "Карабах".

Как сообщили Report в пресс-службе УЕФА, причиной тому явился инцидент, произошедший в ходе встречи между "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов 13 августа. 

В ходе матча на Республиканском стадионе Тофика Бахрамова болельщики бросали на поле посторонние предметы, поэтому клуб был оштрафован на 4 тыс  375 евро (8 тыс 225 манатов).

Отметим, что в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Карабаху" не удалось победить АПОЭЛ (2:1, 0:2) и азербайджанский футбольный клуб продолжает борьбу в Лиге Европы.

Напомним, что ранее дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Карабах" за случай в ходе матча с ирландским "Дандолк" в рамкам второго квалификационного раунде Лиги Чемпионов. Матч завершился победой агдамцев со счетом 3:0.

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