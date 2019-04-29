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УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью чешского форварда Йосефа Шурала, который трагически погиб в результате ДТП в Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице УЕФА в Twitter.

"УЕФА выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям нападающего сборной Чехии и "Аланьяспора" Йозефа Шурала. Ужасная трагедия", - отмечается в сообщении. 

Отметим, что автобус "Аланьяспор" потерпел аварию, возвращаясь с XXX тура с "Кайсериспор". Хотя после тяжелой травмы Йосеф Шурал был помещен в больницу, он скончался в медицинском учреждении. В результате аварии ранены еще 6 человек. 

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