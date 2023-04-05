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УЕФА увеличил сумму выделяемых АФФА средств

УЕФА увеличил сумму выделяемых АФФА средств Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 21% увеличит сумму средств, выделяемых национальным ассоциациям в рамках программ солидарности "Хет-трик".
Футбол
5 апреля 2023 г. 17:12
УЕФА увеличил сумму выделяемых АФФА средств

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 21% увеличит сумму средств, выделяемых национальным ассоциациям в рамках программ солидарности "Хет-трик".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной структуры, в 2024-2028 финансовом году указанная сумма составит около одного миллиарда евро.

Отметим, что в рамках этих программ УЕФА в сезонах 2021/2022 и 2022/2023 выделил АФФА в общей сложности 6 737 866 манатов. Из них 1 206 870 манатов были выплачены национальной ассоциации в сезоне 2021/2022, 3 456 878 манатов – в сезоне 2022/2023.

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