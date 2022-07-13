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УЕФА утвердил призовые на новый сезон

УЕФА утвердил призовые на новый сезон Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил призовой фонд еврокубковых турниров на сезон-2022/2023.
Футбол
13 июля 2022 г. 08:44
УЕФА утвердил призовые на новый сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил призовой фонд еврокубковых турниров на сезон-2022/2023.

Как передает Report, в совокупности сумма составляет 3,5 млрд евро. Из них 465 млн получат участники Лиги Европы и 235 млн – клубы, играющие в Лиге конференций.

Традиционно самое большое поощрение достанется клубам-участникам Лиги чемпионов. Общая сумма – 2,032 млрд евро. Клубы, которые остановятся за шаг до основной сетки и вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 млн. Вышедшие в групповой этап турнира – по 15,64 млн.

За каждую победу в группе клубы будут зарабатывать по 2,8 млн евро, за ничью – 930 тыс. Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов принесет участнику 9,6 млн евро, в четвертьфинал – 10,6 млн, в полуфинал – 12,5 млн, финалистам достанется по 15,5 млн. Наконец, победитель турнира получит дополнительно еще 4,5 млн.

К этой же статье призовых относится и матч за Суперкубок УЕФА. Оба его участника получат по 3,5 млн евро, победитель – 1 млн сверху.

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Версия на азербайджанском языке UEFA yeni mövsüm üçün pul mükafatını təsdiqləyib

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