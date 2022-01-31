УЕФА требует от главного тренера "Реал Мадрида" сдать экзамен

УЕФА требует от главного тренера "Реал Мадрида" Карло Анчелотти пройти экзамен.
Как передает Report со ссылкой на Football Italia, у 63-летнего специалиста 31 декабря 2021 года истекла тренерская лицензия.
Европейская футбольная структура требует от итальянского специалиста в ближайшее время сдать экзамен, чтобы продолжать работу с "Реалом". В противном случае Анчелотти не имеет права находиться на скамейке запасных во время матча. Главный тренер получил от структуры предупредительное письмо.
Карло Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году. Его контракт с мадридским клубом истечет в 2024 году. Ранее итальянский специалист уже работал с "Реалом" в 2013-2015 годах.
На данный момент мадридский клуб лидирует в Ла Лиге и уже выиграл Суперкубок Испании.