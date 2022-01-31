УЕФА требует от главного тренера "Реал Мадрида" сдать экзамен

УЕФА требует от главного тренера "Реал Мадрида" Карло Анчелотти пройти экзамен.

УЕФА требует от главного тренера "Реал Мадрида" Карло Анчелотти пройти экзамен.

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, у 63-летнего специалиста 31 декабря 2021 года истекла тренерская лицензия.

Европейская футбольная структура требует от итальянского специалиста в ближайшее время сдать экзамен, чтобы продолжать работу с "Реалом". В противном случае Анчелотти не имеет права находиться на скамейке запасных во время матча. Главный тренер получил от структуры предупредительное письмо.

Карло Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году. Его контракт с мадридским клубом истечет в 2024 году. Ранее итальянский специалист уже работал с "Реалом" в 2013-2015 годах.

На данный момент мадридский клуб лидирует в Ла Лиге и уже выиграл Суперкубок Испании.