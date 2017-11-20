УЕФА также выделила средства для не участвовавших в еврокубках азербайджанских клубов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА выделила финансы для 6-ти азербайджанских клубов, не завоевавших путевки в еврокубки в сезоне 2016/2017.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, средства предусмотрены в рамках программы УЕФА "Выплаты солидарности и развитие детского футбола".

Каждому выступившему в указанном сезоне в Премьер-лиге Азербайджана клубу, не сумевшему завоевать путевку в групповые раунды Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА, выдано по 71 053 маната. При посредничестве АФФА указанная сумма была перечислена на счета клубов "Зиря", "Кешля" (бывший "Интер"), "Сумгайыт", АЗАЛ, "Нефтчи" и "Кяпяз".

Отметим, что предусмотренные для клубов "Кяпяз" и "Кешля" средства в предстоящие месяцы будут перечислены на их счета для покрытия ежемесячных текущих расходов.