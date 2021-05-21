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УЕФА спрогнозировал общие потери доходов клубов из-за пандемии 

УЕФА спрогнозировал общие потери доходов клубов из-за пандемии  Общие потери доходов команд за прошедшие два сезона составят 8,7 млрд евро
Футбол
21 мая 2021 г. 09:43
УЕФА спрогнозировал общие потери доходов клубов из-за пандемии 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прогнозирует, что общие потери доходов команд за прошедшие два сезона составят 8,7 млрд евро.

Об этом говорится в докладе УЕФА, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Из них 4 млрд евро - потери от продажи билетов, 2,7 млрд евро - от спонсорских контрактов, 1,4 млрд евро - от телетрансляций. Перенос чемпионата Европы и еврокубков из-за пандемии коронавируса сэкономил клубам до 2 млрд евро, которые могли быть не получены в случае отмены турниров.

Согласно докладу УЕФА, ежегодные солидарные выплаты клубам, которые не попали в групповой этап Лиги чемпионов, за период с 2018 по 2021 год составляют 558 млн евро, но значительно увеличатся в период с 2021 по 2024 год. 108 млн евро из этой суммы выделяется на клубы, которые не сумели пройти квалификационный раунд, 32 млн евро - клубам, которые выбыли в плей-офф, 130 млн евро - на развитие молодежи в клубах, не сумевшим пробиться в турниры под эгидой УЕФА, 269 млн евро выделяется на Лигу Европы и 21 млн евро - обратно национальным ассоциациям.

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Версия на азербайджанском языке UEFA pandemiyaya görə klubların ümumi gəlir itkisini açıqladı

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