УЕФА спрогнозировал общие потери доходов клубов из-за пандемии

Общие потери доходов команд за прошедшие два сезона составят 8,7 млрд евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прогнозирует, что общие потери доходов команд за прошедшие два сезона составят 8,7 млрд евро.

Об этом говорится в докладе УЕФА, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Из них 4 млрд евро - потери от продажи билетов, 2,7 млрд евро - от спонсорских контрактов, 1,4 млрд евро - от телетрансляций. Перенос чемпионата Европы и еврокубков из-за пандемии коронавируса сэкономил клубам до 2 млрд евро, которые могли быть не получены в случае отмены турниров.

Согласно докладу УЕФА, ежегодные солидарные выплаты клубам, которые не попали в групповой этап Лиги чемпионов, за период с 2018 по 2021 год составляют 558 млн евро, но значительно увеличатся в период с 2021 по 2024 год. 108 млн евро из этой суммы выделяется на клубы, которые не сумели пройти квалификационный раунд, 32 млн евро - клубам, которые выбыли в плей-офф, 130 млн евро - на развитие молодежи в клубах, не сумевшим пробиться в турниры под эгидой УЕФА, 269 млн евро выделяется на Лигу Европы и 21 млн евро - обратно национальным ассоциациям.