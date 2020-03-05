УЕФА создает новую Лигу чемпионов

УЕФА и американская компания Relevent Sport обговаривают вопрос создания нового крупного межклубного турнира.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mai, на повестке стоит вопрос организации с лета 2021 года Летней лиги чемпионов на основе проводимого с 2013 года Международного кубка чемпионов.

Руководство Европейской футбольной структуры хочет придать новому турниру официальный статус и характер гонки. Планируется проведение классификационного, группового этапов и плей-офф.

Отмечается, что новый проект был предложен ряду клубов в Премьер-лиге Великобритании и "Манчестер Юнайтеда", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхем" дали согласие. Клубы также довели до сведения организаторов сумму, которую требуют за участие в соревнованиях.

Напомним, что Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.