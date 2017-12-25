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    УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов в 2017 году

    Эдерсон, Мбаппе и Асенсио вошли в команду

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал состав символической сборной молодых звезд Лиги чемпионов 2017 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

    При выборе игроков учитывались возраст футболиста, который должен был быть не более 24 лет, а также дебют на турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее.

    В состав сборной вошли вратарь Эдерсон ("Бенфика"/"Манчестер Сити"), защитники Нелсон Семеду ("Бенфика"/"Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик"), полузащитники Харри Уингс ("Тоттенхэм"), Андерсон Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал") и нападающие Килиан Мбаппе ("Монако"/"Пари Сен-Жермен"), Тимо Вернер ("Лейпциг") и Димитри Оберлин ("Базель").

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