УЕФА сообщил об ошибке в расписании квалификации Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил европейские футбольные ассоциации о том, что в расписании квалификационных матчей чемпионата Европы-2024 была допущена ошибка.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил европейские футбольные ассоциации о том, что в расписании квалификационных матчей чемпионата Европы-2024 была допущена ошибка.

Как передает Report, об этом сообщила Футбольная ассоциация Уэльса в Twitter.

"С сожалением сообщаем вам, что мы заметили проблему с календарем, и мы просим вас игнорировать список матчей, который был разослан. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причиненные неудобства", - гласит заявление УЕФА.

Напомним, что 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. В церемонии приняли участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23. Германия, которая будет хозяйкой будущего турнира, получила прямую путевку в финальную стадию.