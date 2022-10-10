О нас

УЕФА сообщил об ошибке в расписании квалификации Евро-2024

УЕФА сообщил об ошибке в расписании квалификации Евро-2024 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил европейские футбольные ассоциации о том, что в расписании квалификационных матчей чемпионата Европы-2024 была допущена ошибка.
Футбол
10 октября 2022 г. 05:04
УЕФА сообщил об ошибке в расписании квалификации Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил европейские футбольные ассоциации о том, что в расписании квалификационных матчей чемпионата Европы-2024 была допущена ошибка.

Как передает Report, об этом сообщила Футбольная ассоциация Уэльса в Twitter.

"С сожалением сообщаем вам, что мы заметили проблему с календарем, и мы просим вас игнорировать список матчей, который был разослан. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причиненные неудобства", - гласит заявление УЕФА.

Напомним, что 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. В церемонии приняли участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23. Германия, которая будет хозяйкой будущего турнира, получила прямую путевку в финальную стадию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA AVRO-2024-ün cədvəlində səhvə yol verdiyini açıqlayıb

Самое читаемое

Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов
3 октября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi