​УЕФА сменил судей матча после протеста АПОЭЛ

Соперник "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы кипрский АПОЭЛ выразил протест против турецких судей, назначенных на выездной матч пятого тура против люксембургского "Дюделанжа".

Как сообщает Report, УЕФА поручил данную встречу Халису Озкая, однако никосийский представитель не согласился с назначением. АПОЭЛ подал жалобу в УЕФА и попросил сменить судей.

Они подчеркнули, что принимают назначение турецкого судьи на матч кипрского клуба в еврокубке. АПОЭЛ также оценил как неоднозначное данное назначение с учетом близости Турции и Азербайджана.

С учетом вышеперечисленного, УЕФА принял протест киприотов и перепоручил матч бригаде итальянских судей во главе с Джанлукой Рокки.

Отметим, что "Карабах" и АПОЭЛ имеют по 4 очка в группе А группового тура Лиги Европы. Однако ввиду превосходства в личных играх (2:1, 2:2) АПОЭЛ утвердился на второй строчке. У выступающих на очередном этапе "Севильи" имеется 12 очков, у "Дюделанжа" – 3 очка. Матч между "Карабахом" и "Севильей" состоится 28 ноября и стартует в 24:00 по бакинскому времени. В то же время стартует выездной матч АПОЭЛ против "Дюделанжа". Для сохранения шанса на очередной этап азербайджанская команда должна вырвать очки у "Севильи", либо надеяться, что АПОЭЛ потеряет очки.