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УЕФА сегодня проведет видеоконференцию с национальными ассоциациями

​УЕФА сегодня проведет видеоконференцию с национальными ассоциациями

Сегодня УЕФА проведет видеоконференцию с генеральными секретарями 55 национальных ассоциаций-членов организации.

Как сообщает Report, в ходе встречи будет предоставлена обновленная информация о развитии, достигнутом созданной двумя неделями ранее рабочей группой, а также будут рассмотрены предложенные варианты переноса соревнований.

В повестку видеоконференции также вошли обсуждение текущей ситуации во всех клубных и сборных соревнованиях УЕФА, с ФИФА, ситуации по контрактам с футболистами и система трансфера в европейском футболе.

Отметим, что в настоящее время лиги приостановлены во всех странах Европы, кроме Беларуси.

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