УЕФА сделал предупреждение российскому клубу по поводу допинга

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА сделал предупреждение российскому клубу "Зенит".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, причина связана с неучастием нападающего Дмитрия Полоза на допинг-контроле.

Хотя на первом матче с "Селтиком" 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА пригласил нападающего на допинг-контроль, 27-летний футболист отправился сразу в раздевалку.

Отметим, что первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между "Селтиком" и "Зенитом" завершилась победой шотландского клуба со счётом 1:0.

На ответном матче российская команда одержала победу со счетом 3:0 и перешла в очередной этап.