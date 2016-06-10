​УЕФА разведет Косово и Сербию по разным группам на квалификации к ЧМ-2018

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ УЕФА разведет Косово и Сербию по разным группам на квалификации к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Консультативный комитет УЕФА решил, что Босния и Герцеговина и Сербия не должны играть против Косово из соображений безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее подобным образом были разведены Испания и Гибралтар, Азербайджан и Армения. Россию и Украину также развели по разным группам на чемпионате Европы 2016 года, который официально начнется завтра.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить в 11 городах на 12 стадионах.