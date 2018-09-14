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    УЕФА разрешил российскому клубу проводить матчи на стадионе "Лужники"

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА разрешил проводить матчи группового этапа Лиги чемпионов этого сезона на стадионе "Лужники", на котором планировал играть московский ЦСКА.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что стадион "Лужники" можно использовать для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

    Напомним, что ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с испанским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией".

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