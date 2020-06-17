​УЕФА разрешил проводить 5 замен

УЕФА утвердил введение правила пяти замен в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона.

Как передает Report, данное правило ранее было введено фактически во всех национальных первенствах, и теперь утверждено и в еврокубках.

Таким образом, каждая команда будет иметь максимум три отрезка для проведения всех замен во время игры, также разрешается проводить замены в перерыве между таймами.

Отмечается, что правило 5 замен в еврокубках будет работать только при доигровке нынешнего сезона, а в следующем розыгрыши команды вернутся к классическому правилу с тремя заменами.