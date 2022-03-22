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УЕФА разрешил дозаявить в еврокубках легионеров из России и с Украины

УЕФА разрешил дозаявить в еврокубках легионеров из России и с Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил всем участникам четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций дозаявить иностранных футболистов из чемпионатов России и Украины.
Футбол
22 марта 2022 г. 08:54
УЕФА разрешил дозаявить в еврокубках легионеров из России и с Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил всем участникам четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций дозаявить иностранных футболистов из чемпионатов России и Украины.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

Исполком УЕФА принял это решение 21 марта. Каждой команде разрешается заявить до 1 апреля не более двух футболистов.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из чемпионата России приостанавливать контракты со своими командами в одностороннем порядке до конца сезона. Российскую Премьер-Лигу уже покинуло свыше десятка легионеров. В "Краснодаре" были приостановлены контракты всех иностранных игроков. С Реми Кабелла и Виктором Классоном они были разорваны.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Rusiya və Ukraynadakı legionerlərin final oyunlarında iştirakı ilə bağlı qərar verib

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