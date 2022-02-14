УЕФА раздаст бесплатные билеты болельщикам команд-финалистов еврокубков

Европейский футбольный союз (УЕФА) раздаст 30 тысяч бесплатных билетов болельщикам команд-участниц финальных матчей еврокубков в 2022 году в качестве вознаграждения за их поддержку во время пандемии коронавируса.

Европейский футбольный союз (УЕФА) раздаст 30 тысяч бесплатных билетов болельщикам команд-участниц финальных матчей еврокубков в 2022 году в качестве вознаграждения за их поддержку во время пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте УЕФА.

"Футбольные болельщики - это источник жизненной силы игры. Мы подумали, что это был бы хороший способ вознаградить за трудности, с которыми им пришлось столкнуться за последние два года", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Болельщики двух клубов-финалистов Лиги чемпионов получат по 5 тысяч бесплатных билетов, Лиги Европы - по 4 тысячи, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов - по 3 тысячи.

Отмечается, что каждый из клубов-финалистов сможет использовать эти билеты для поощрения своих самых преданных болельщиков, включая владельцев абонементов, но эти билеты не могут быть переданы спонсорам, партнерам или должностным лицам клуба.