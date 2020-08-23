УЕФА рассмотрит введение одноматчевых противостояний в плей-офф

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате одноматчевых противостояний.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате одноматчевых противостояний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит агентство Reuters.

После приостановления еврокубков в марте из-за пандемии коронавируса УЕФА выработал формат "Финала восьми", при котором в сезоне-2019/20, начиная с четвертьфинала, в еврокубках играется один матч, встречи проходят в одной стране: Лига чемпионов на двух стадионах в Лиссабоне, Лига Европы - на четырех аренах в Германии. Традиционный двухматчевый формат закреплен до сезона-2024/25.

"Мы были вынуждены сделать это, но по итогу получили что-то новое. Поэтому мы подумаем об этом в будущем. В матчах было не так уж много тактики: если это один матч, то когда одна команда забивает, второй нужно отвечать сразу же. Если же это двухматчевое противостояние, то у тебя еще будет время победить в ответном матче", - сказал Чеферин.

"Конечно, матчи будут проходить интереснее, но мы должны подумать о том, что у нас будет меньше игр, и обладатели телевизионных прав могут заявить, что "в турнирах не так много матчей, как было до этого, теперь все изменилось". Поэтому мы должны подумать и о такой ситуации", - заключил он.