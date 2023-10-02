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УЕФА рассматривает возможность внедрения нового формата еврокубков

УЕФА рассматривает возможность внедрения нового формата еврокубков УЕФА раздумывает над вариантом изменить формат еврокубков.
Футбол
2 октября 2023 г. 04:48
УЕФА рассматривает возможность внедрения нового формата еврокубков

УЕФА раздумывает над вариантом изменить формат еврокубков.

Как передает Report со ссылкой на Marca, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант внедрения трёх дивизионов - Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между этими тремя дивизионами будет борьба за повышение и понижение в классе.

Ожидается, что в конце октября соберётся Исполнительный комитет УЕФА, где будет обсуждаться этот вопрос. При этом ожидается, что если новый формат будет принят, то вступит в силу не ранее 2027 года.

Напомним, с сезона 2024/25 будет действовать новый формат Лиги чемпионов. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом.

По результатам матчей будет составлена общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмёрке лучших команд.

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