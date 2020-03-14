УЕФА рассматривает возможность переноса чемпионата Европы на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин, слова которой приводит портал Football Italia.

"Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но я действительно считаю, что настало время оставить временной промежуток для того, чтобы доиграть национальные чемпионаты, отложив чемпионат Европы на год. Поэтому мы рассматриваем вариант с переносом чемпионата Европы на следующий год" - сказала Кристиллин.