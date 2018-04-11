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    УЕФА расследует нарушения в спонсорских сделках "ПСЖ"

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА расследует возможные нарушения в спонсорских сделках "ПСЖ".

    Как передает Report со ссылкой на The Financial Times, парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере € 200 млн.

    Эти деньги были инвестированы прошлым летом в трансферы Неймара из "Барселоны" и Килиана Мбаппе из "Монако". УЕФА нанял компанию Octagon для проведения проверки спонсорских сделок "ПСЖ". Окончательное решение по этому вопросу структура примет после окончания финансового года.

    Если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены, французскому клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов.

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