О нас

УЕФА расследует беспорядки на матче Лиги чемпионов

УЕФА расследует беспорядки на матче Лиги чемпионов Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует беспорядки на матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским "Хамрун Спартанс" и израильским "Маккаби" из Хайфы.
Футбол
14 июля 2023 г. 07:23
УЕФА расследует беспорядки на матче Лиги чемпионов

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует беспорядки на матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским "Хамрун Спартанс" и израильским "Маккаби" из Хайфы.

Как передает Report, фанаты обоих клубов обвиняются в массовых беспорядках и бросании предметов на поле. Болельщики "Хамрун Спартанс" жгли пиротехнику и нанесли материальный ущерб стадиону.

УЕФА заявил, что контрольный, этический и дисциплинарный органы организации примут решение по этому вопросу в надлежащее время.

Встреча прошла 11 июля и завершилась со счетом 4:0 в пользу "Маккаби".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası matçında baş verən iğtişaşları araşdırır

Экслюзивные новости

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi