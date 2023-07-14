УЕФА расследует беспорядки на матче Лиги чемпионов

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует беспорядки на матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским "Хамрун Спартанс" и израильским "Маккаби" из Хайфы.

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует беспорядки на матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским "Хамрун Спартанс" и израильским "Маккаби" из Хайфы.

Как передает Report, фанаты обоих клубов обвиняются в массовых беспорядках и бросании предметов на поле. Болельщики "Хамрун Спартанс" жгли пиротехнику и нанесли материальный ущерб стадиону.

УЕФА заявил, что контрольный, этический и дисциплинарный органы организации примут решение по этому вопросу в надлежащее время.

Встреча прошла 11 июля и завершилась со счетом 4:0 в пользу "Маккаби".