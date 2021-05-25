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УЕФА раскрыл возможные доходы азербайджанских клубов на Лиге конференций

УЕФА раскрыл возможные доходы азербайджанских клубов на Лиге конференций Призовой фонд квалификационного этапа пока не объявлен
Футбол
25 мая 2021 г. 10:13
УЕФА раскрыл возможные доходы азербайджанских клубов на Лиге конференций

Обнародованы суммы выигрышей команд, которые выйдут в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, каждый попавший в группу клуб получит 2,94 млн евро прибыли.

Кроме того, за каждый выигрыш в групповом этапе будет выплачиваться 500 000 евро, ничью – 166 000 евро. Ставшая лидером группы команда получит еще 650 000 евро. Вторые в группе получат по 325 000 евро, вышедшие в 1/16 финала – 300 000 евро, 1/8 финала – 600 000 евро.

Призовой фонд квалификационного этапа пока не объявлен.

В сезоне 2021/2022 Азербайджан в Лиге конференций представят клубы "Карабах", "Сумгайыт" и "Кешля".

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Версия на азербайджанском языке UEFA klublarımızın Konfrans Liqasındakı mümkün gəlirlərini açıqladı

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