УЕФА раскрыл возможные доходы азербайджанских клубов на Лиге конференций

Призовой фонд квалификационного этапа пока не объявлен

Обнародованы суммы выигрышей команд, которые выйдут в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, каждый попавший в группу клуб получит 2,94 млн евро прибыли.

Кроме того, за каждый выигрыш в групповом этапе будет выплачиваться 500 000 евро, ничью – 166 000 евро. Ставшая лидером группы команда получит еще 650 000 евро. Вторые в группе получат по 325 000 евро, вышедшие в 1/16 финала – 300 000 евро, 1/8 финала – 600 000 евро.

Призовой фонд квалификационного этапа пока не объявлен.

В сезоне 2021/2022 Азербайджан в Лиге конференций представят клубы "Карабах", "Сумгайыт" и "Кешля".