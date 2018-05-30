УЕФА провел ребрендинг дизайна и гимна Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел ребрендинг дизайна и гимна Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, ключевые элементы турнира - черный с золотым цвет и логотип - остались без изменений. Однако некоторые детали внешнего вида претерпели изменения. В частности, вместо "волны энергии", изображающей связь между игроками и болельщиками, теперь будет использоваться сочетание ломаных линий и плоскостей, которое подчеркивает путешествие клубов по всей Европе.

Также специально для турнира был написан новый гимн, который будет включаться перед началом каждого матча, и разработан официальный мяч.

Отметим, что Лига Европы является вторым по значимости еврокубковым футбольным турниром после Лиги чемпионов. Турнир был организован в 2009 году и заменил Кубок УЕФА. Финал турнира состоится на Бакинском олимпийском стадионе в 2019 году.