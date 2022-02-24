УЕФА проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации в Украине

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин принял решение провести внеочередное заседание исполкома из-за ситуации между Россией и Украиной.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин принял решение провести внеочередное заседание исполкома из-за ситуации между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"Из-за развития ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполкома в пятницу, 25 февраля, в 10:00 по центральноевропейскому времени, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня было объявлено о том, что розыгрыш Украинской Премьер-лиги приостановлен из-за введения военного положения в стране.