О нас
Аудио новости

УЕФА проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации в Украине

УЕФА проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации в Украине Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин принял решение провести внеочередное заседание исполкома из-за ситуации между Россией и Украиной.
Футбол
24 февраля 2022 г. 15:34
УЕФА проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации в Украине

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин принял решение провести внеочередное заседание исполкома из-за ситуации между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"Из-за развития ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполкома в пятницу, 25 февраля, в 10:00 по центральноевропейскому времени, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня было объявлено о том, что розыгрыш Украинской Премьер-лиги приостановлен из-за введения военного положения в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA prezidenti Rusiya və Ukraynaya görə növbədənkənar iclas çağırıb

Самое важное

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi