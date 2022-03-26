УЕФА проведет собрания по поводу ситуации вокруг Украины и России

УЕФА планирует провести собрания 7 апреля и 10 мая для переоценки правовой и фактической ситуации касательно будущего российских клубов и национальных команд в связи с их отстранением от участия в соревнованиях под эгидами УЕФА и Международной федерации ф

УЕФА планирует провести собрания 7 апреля и 10 мая для переоценки правовой и фактической ситуации касательно будущего российских клубов и национальных команд в связи с их отстранением от участия в соревнованиях под эгидами УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за ситуации в Украине.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Бюро совета ФИФА и исполнительный комитет УЕФА 28 февраля приняли решение приостановить участие всех российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Однако приостановки деятельности Российского футбольного союза (РФС) тогда не было. Тем не менее, исполнительный комитет УЕФА остается в режиме ожидания для созыва дальнейших внеочередных встреч на регулярной непрерывной основе, где это необходимо, - в дополнение к своим уже запланированным заседаниям 7 апреля и 10 мая - для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости, в том числе в свете заявления РФС о заинтересованности в проведении чемпионата Европы", - говорится в заявлении пресс-службы.