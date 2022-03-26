О нас
Аудио новости

УЕФА проведет собрания по поводу ситуации вокруг Украины и России

УЕФА проведет собрания по поводу ситуации вокруг Украины и России УЕФА планирует провести собрания 7 апреля и 10 мая для переоценки правовой и фактической ситуации касательно будущего российских клубов и национальных команд в связи с их отстранением от участия в соревнованиях под эгидами УЕФА и Международной федерации ф
Футбол
26 марта 2022 г. 03:57
УЕФА проведет собрания по поводу ситуации вокруг Украины и России

УЕФА планирует провести собрания 7 апреля и 10 мая для переоценки правовой и фактической ситуации касательно будущего российских клубов и национальных команд в связи с их отстранением от участия в соревнованиях под эгидами УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Бюро совета ФИФА и исполнительный комитет УЕФА 28 февраля приняли решение приостановить участие всех российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Однако приостановки деятельности Российского футбольного союза (РФС) тогда не было. Тем не менее, исполнительный комитет УЕФА остается в режиме ожидания для созыва дальнейших внеочередных встреч на регулярной непрерывной основе, где это необходимо, - в дополнение к своим уже запланированным заседаниям 7 апреля и 10 мая - для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости, в том числе в свете заявления РФС о заинтересованности в проведении чемпионата Европы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке UEFA Rusiyanın müraciəti ilə əlaqədar iclas keçirəcək

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi