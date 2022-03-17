УЕФА проведет реформу финансового фэйр-плей

УЕФА намерен усилить контроль над финансами клубов (фэйр-плей).

УЕФА намерен усилить контроль над финансами клубов (фэйр-плей).

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, если баланс клуба будет отрицательным, то организация будет требовать изменения ситуации, угрожая санкциями. УЕФА хочет видеть больше ответственности у владельцев команд.

Также планируется изменение сроков финансового контроля. Так, УЕФА будет оценивать финансовые отчетности команд за текущий год, а не за предыдущий, как это правило действует сейчас. Под особым контролем будут находиться зарплаты, трансферные отчисления и выплаты агентам. Сумма, которую клуб сможет тратить, будет зависеть от его оборота.