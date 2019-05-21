УЕФА прокомментировал решение лондонского клуба по поводу Мхитаряна

УЕФА прокомментировал решение лондонского клуба "Арсенал" не привозить Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Evening Standard, организация заявила, что это личное решение 30-летнего полузащитника.

Было отмечено, что УЕФА представил лондонскому клубу план безопасности Мхитаряна: "УЕФА получил гарантии безопасности игрока от властей Азербайджана. На основе этих гарантий клубу был передан комплексный план безопасности". "Арсенал" признает усилия УЕФА и правительства Азербайджана в этом вопросе. Мы уважаем решение клуба".

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".