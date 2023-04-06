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УЕФА произвел выплаты азербайджанским клубам

УЕФА произвел выплаты азербайджанским клубам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) произвел выплаты восьми азербайджанским клубам.
Футбол
6 апреля 2023 г. 16:14
УЕФА произвел выплаты азербайджанским клубам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) произвел выплаты восьми азербайджанским клубам.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), финансовые средства были предоставлены клубам, чьи футболисты выступали в составе национальных команд в сезоне 2022/2023 турнира Лиги наций УЕФА.

Средства были переведены на банковские счета соответствующих клубов при посредничестве национальных ассоциаций.

Клубу "Карабах" выделены средства в размере 215 881 евро, "Нефтчи" - 73 180 евро, "Сабах" - 51 226 евро, "Зиря" - 43 908 евро, "Сумгайыт" - 40 249 евро, "Габала" - 18 295 евро, "Шамахы" - 10 977 евро, "Сабаил" - 7 318 евро.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Azərbaycanın səkkiz klubuna ödəniş edib

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