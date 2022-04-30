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УЕФА продлит санкции в отношении российских клубов

УЕФА продлит санкции в отношении российских клубов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит статус российских клубов и сборных на следующей неделе.
Футбол
30 апреля 2022 г. 13:00
УЕФА продлит санкции в отношении российских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит статус российских клубов и сборных на следующей неделе.

Как сообщает Report cо ссылкой на «Чемпионат», вероятнее всего, отстранение команд от международных соревнований под эгидой УЕФА будет продлено.

По информации источника портала, УЕФА примет решение на следующей неделе из-за спешки с составлением календаря на предстоящий сезон 2023/24.

В отношении российских команд могут быть приняты два решения каждое из которых исключает возможность их участия в еврокубках. Первый вариант — отстранение на сезон. Второй — продление отстранения до дальнейшего уведомления. При этом РФС сохраняет членство в УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

28 февраля российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Версия на азербайджанском языке KİV: UEFA Rusiyaya qarşı sanksiyanın müddətini uzadacaq

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