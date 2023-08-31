О нас

УЕФА признал Эрлинга Холанна лучшим игроком сезона-2022/23

УЕФА признал Эрлинга Холанна лучшим игроком сезона-2022/23 Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком по итогам сезона-2022/23. Церемония прошла в Монако.
Футбол
31 августа 2023 г. 21:28
УЕФА признал Эрлинга Холанна лучшим игроком сезона-2022/23

Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком по итогам сезона-2022/23.

Как сообщает Report, церемония прошла в Монако.

Также на приз претендовали его одноклубник бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне и аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси, который прошлый сезон провел во французском ПСЖ.

В сезоне-2022/23 Холанн вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также победили в Лиге чемпионов. На счету норвежца 36 голов в национальном первенстве, также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA ötən mövsümün ən yaxşı futbolçusunu açıqlayıb

Другие новости из категории

Гвардиола признан лучшим тренером прошедшего сезона по версии УЕФА
Гвардиола признан лучшим тренером прошедшего сезона по версии УЕФА
31 августа 2023 г. 21:26
Лига Европы УЕФА: В матче Карабах - Олимпия начался второй тайм
Лига Европы УЕФА: В матче "Карабах" - "Олимпия" начался второй тайм
31 августа 2023 г. 21:11
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
31 августа 2023 г. 21:08
Наказаны футболисты Сабах и Нефтчи
Наказаны футболисты "Сабах" и "Нефтчи"
31 августа 2023 г. 13:52
Главный тренер Олимпии: Еще не все потеряно
Главный тренер "Олимпии": Еще не все потеряно
31 августа 2023 г. 09:34
Лига Европы: Карабах сегодня проведет ответный матч раунда плей-офф
Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч раунда плей-офф
31 августа 2023 г. 07:31
Интер Майами впервые потерял очки в МЛС после прихода Месси
"Интер Майами" впервые потерял очки в МЛС после прихода Месси
31 августа 2023 г. 06:19
Мбаппе согласовал с ПСЖ контракт до 2026 года
Мбаппе согласовал с ПСЖ контракт до 2026 года
31 августа 2023 г. 04:22
Брайтон договорился с Барселоной об аренде Ансу Фати
"Брайтон" договорился с "Барселоной" об аренде Ансу Фати
31 августа 2023 г. 02:47
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
31 августа 2023 г. 01:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi