УЕФА признал Эрлинга Холанна лучшим игроком сезона-2022/23

Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком по итогам сезона-2022/23. Церемония прошла в Монако.

Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком по итогам сезона-2022/23.

Как сообщает Report , церемония прошла в Монако.

Также на приз претендовали его одноклубник бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне и аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси, который прошлый сезон провел во французском ПСЖ.

В сезоне-2022/23 Холанн вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также победили в Лиге чемпионов. На счету норвежца 36 голов в национальном первенстве, также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов.