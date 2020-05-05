УЕФА приступил к процессу возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020

С сегодняшнего дня болельщики смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что соответствующую процедуру можно пройти на официальном портале УЕФА.

Подчеркивается, что билеты, купленные ранее, будут действительны на матчи турнира в 2021 году.

Планировалось, что первенство Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля, однако, из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, в числе которых Санкт-Петербург, который должен принять три матча группового раунда и один четвертьфинал.

Напомним, что один из матчей 1/4 финала планировалось провести на Бакинском олимпийском стадионе.