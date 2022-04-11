УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун на матче "Атлетико" - "Манчестер Сити"

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и английским "Манчестер Сити" состоится при частичном закрытии трибун.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и английским "Манчестер Сити" состоится при частичном закрытии трибун.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, УЕФА принял решение о частичном закрытии стадиона клуба "Атлетико" на матч с "Манчестер Сити" из-за инцидентов, произошедших во время первого матча между двумя командами.

Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой "горожан" - 1:0. Победный гол записал на свой счет Кевин Де Брёйне.

Напомним, на стадии 1/8 финала "Манчестер Сити" по сумме двух матчей обыграл "Спортинг" (5:0), а "Атлетико" оказался сильнее "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде (Испания).