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УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун на матче "Атлетико" - "Манчестер Сити"

УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун на матче "Атлетико" - "Манчестер Сити" Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и английским "Манчестер Сити" состоится при частичном закрытии трибун.
Футбол
11 апреля 2022 г. 20:59
УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун на матче Атлетико - Манчестер Сити

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и английским "Манчестер Сити" состоится при частичном закрытии трибун.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, УЕФА принял решение о частичном закрытии стадиона клуба "Атлетико" на матч с "Манчестер Сити" из-за инцидентов, произошедших во время первого матча между двумя командами.

Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой "горожан" - 1:0. Победный гол записал на свой счет Кевин Де Брёйне.

Напомним, на стадии 1/8 финала "Манчестер Сити" по сумме двух матчей обыграл "Спортинг" (5:0), а "Атлетико" оказался сильнее "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде (Испания).

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Версия на азербайджанском языке UEFA "Atletiko" - "Mançester Siti" oyununda azarkeş sayına məhdudiyyət qoyub

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