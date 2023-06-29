УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал новый формат отбора европейских национальных команд на чемпионат мира 2026 года.
Как передает Report, в УЕФА предлагают разбить отборочный турнир на групповой этап (март-ноябрь 2025 года) и плей-офф (март 2026 года).
Во время первого этапа сборные будут разделены на 12 групп по четыре или пять команд в каждой. Победители квартетов получат прямую путевку на ЧМ.
Сборные, которые заняли вторые места, отправятся в плей-офф. На этом этапе также cыграют четыре победителя групп Лиги наций cезона-2024/2025, не cумевшие закрепитьcя на первой или второй cтрочке на групповом этапе отбора на мировой чемпионат. Команды разобьют на четыре группы. Далее сборные проведут одноматчевые полуфиналы и одноматчевые финалы.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.