УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал новый формат отбора европейских национальных команд на чемпионат мира 2026 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал новый формат отбора европейских национальных команд на чемпионат мира 2026 года.

Как передает Report, в УЕФА предлагают разбить отборочный турнир на групповой этап (март-ноябрь 2025 года) и плей-офф (март 2026 года).

Во время первого этапа сборные будут разделены на 12 групп по четыре или пять команд в каждой. Победители квартетов получат прямую путевку на ЧМ.

Сборные, которые заняли вторые места, отправятся в плей-офф. На этом этапе также cыграют четыре победителя групп Лиги наций cезона-2024/2025, не cумевшие закрепитьcя на первой или второй cтрочке на групповом этапе отбора на мировой чемпионат. Команды разобьют на четыре группы. Далее сборные проведут одноматчевые полуфиналы и одноматчевые финалы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.