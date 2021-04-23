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УЕФА поставил условие основателям Суперлиги

УЕФА поставил условие основателям Суперлиги Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал ситуацию вокруг проекта Суперлиги.
Футбол
23 апреля 2021 г. 23:35
УЕФА поставил условие основателям Суперлиги
Александер Чеферин

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал ситуацию вокруг проекта Суперлиги.

Как передает Report, его слова приводит Associated Press.

Глава УЕФА поставил условие четырем клубам-основателям нового турнира, которые пока не объявили об отказе от проекта. Речь идет о мадридском "Реале", "Барселоне", "Ювентусе" и "Милане". Чеферин подчеркнул, что эти клубы могут остаться без Лиги чемпионов, если они предпочтут собственное соревнование.

"Какие будут санкции? Пока мы ждем юридической оценки случившегося. Но все прекрасно понимают, что их действия не останутся без последствий", - добавил он.

На данный момент проект Суперлиги приостановлен. Недовольство со стороны УЕФА и угрозы санкций привели к тому, что шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) из числа учредителей нового турнира отказались от участия в нем.

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