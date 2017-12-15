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    УЕФА похвалила поступок игрока "Кяпяз" как пример fair-play

    Клубу направлено письмо

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Поступило письмо из комитета fair-play и социальной ответственности УЕФА. Как сообщает Report, письмо за подписью председателя комитета Петера Гиллиерона направлено клубу "Кяпяз", а копия в АФФА.

    В письме похвалили пример fair-play, выполненный игроком хозяев поля Виктором Осегейлом во время матча между "Кяпяз" и "Карабахом" в Гяндже в рамках 11 тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Напомним, что на 26-й минуте, когда счет был 0:0, после борьбы в пределах штрафной площадки между футболистом "Кяпяз" Виктором Осегейлом и вратарем "Карабаха" Ибрагимом Шехичем, главный арбитр матча назначил штрафной (11-метровый) удар. Подойдя к рефери, Осегейл заявил, что в его отношении не было нарушения правил и арбитр ликвидировал решение о пенальти. АФФА проинформировала комитет fair-play и социальной ответственности УЕФА о верности игрока правилам честной игры.

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