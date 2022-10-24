УЕФА подготовил репортаж о ФК "Карабах"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил репортаж про футбольный клуб "Карабах".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил репортаж про футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в 8-минутном видеоролике рассказывается о девятом выступлении команды в групповых этапах еврокубков, а также о том, как в сезоне 2017/2018 клуб стал первым представителем Азербайджана, сыгравшим в групповом этапе Лиги чемпионов.

В еженедельном журнале УЕФА опубликованы интервью с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым и игроками - Максимом Медведевым и Ричардом Алмейдой.