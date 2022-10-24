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УЕФА подготовил репортаж о ФК "Карабах"

УЕФА подготовил репортаж о ФК "Карабах" Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил репортаж про футбольный клуб "Карабах".
Футбол
24 октября 2022 г. 16:25
УЕФА подготовил репортаж о ФК Карабах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил репортаж про футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в 8-минутном видеоролике рассказывается о девятом выступлении команды в групповых этапах еврокубков, а также о том, как в сезоне 2017/2018 клуб стал первым представителем Азербайджана, сыгравшим в групповом этапе Лиги чемпионов.

В еженедельном журнале УЕФА опубликованы интервью с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым и игроками - Максимом Медведевым и Ричардом Алмейдой.

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Версия на английском языке ВидеоUEFA makes reportage about Qarabag
Версия на азербайджанском языке ВидеоUEFA "Qarabağ"dan reportaj hazırlayıb

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