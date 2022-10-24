УЕФА подготовил репортаж о ФК "Карабах"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил репортаж про футбольный клуб "Карабах".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в 8-минутном видеоролике рассказывается о девятом выступлении команды в групповых этапах еврокубков, а также о том, как в сезоне 2017/2018 клуб стал первым представителем Азербайджана, сыгравшим в групповом этапе Лиги чемпионов.
В еженедельном журнале УЕФА опубликованы интервью с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым и игроками - Максимом Медведевым и Ричардом Алмейдой.