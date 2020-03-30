​УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в августе

УЕФА намерен провести финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Sunday Times.

По информации газеты, УЕФА не намерен досрочно завершать сезон из финансовых соображений, потеря доходов от продажи телевизионных прав только в Англии составит около €840 млн. Отмечается, что завершение сезона в августе заставит УЕФА сократить количество матчей в следующем сезоне.

В данный момент матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске.