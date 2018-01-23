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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ УЕФА планирует ввести потолок зарплат футболистов.

Как сообщает Report, об этом президент структуры Александр Чеферин заявил в интервью The Telegraph.

Он отметил, что является сторонником уменьшения суммы комиссионных для агентов: "Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это. А клубы, которые будут нарушать новые правила, будут наказываться. Они должны будут платить "налог на роскошь". Сейчас агент приходит и заявляет: "Либо ты платишь мне 50% от суммы трансфера, либо этот игрок перейдет в другую команду", или же "Если ты хочешь купить его, то заодно купи и тех двух". Почему до сих пор эта система не лицензирована? В данный момент агентом может стать кто угодно, даже убийца".

А.Чеферин планирует встретиться с владельцами топ-клубов для обсуждения новых правил. Президент УЕФА сторонник того, чтобы сумма трансфера не превышала 100 млн евро.

Отметим, что агент Фернандо Фелисевич заработал от перехода Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" 13,6 млн евро.