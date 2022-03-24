УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро-2028

Руководители УЕФА проведут срочные переговоры, перед решением отклонить заявку Российского футбольного союза на проведение Евро-2028.

Руководители УЕФА проведут срочные переговоры перед решением отклонить заявку Российского футбольного союза на проведение Евро-2028.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, шаги по отклонению заявки России уже находятся в стадии разработки. В УЕФА считают, что сейчас проведение международных турниров в России "немыслимо".

На проведение Евро-2028 также претендуют Турция, Греция, Болгария, Сербия, Румыния, Великобритания и Ирландия.

Назначение организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведено в сентябре 2023 года.