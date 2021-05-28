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УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов

УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов Руководящие органы УЕФА рассматривают вариант изменения формата решающих матчей плей-офф Лиги чемпионов.
Футбол
28 мая 2021 г. 02:41
УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов

Руководящие органы УЕФА рассматривают вариант изменения формата решающих матчей плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на New York Times, самым вероятным вариантом станет отказ от двухматчевого противостояния в полуфинале. При этом обе игры, а также сам финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе. В городе-организаторе пройдут и другие мероприятия, в том числе концерты, игры легенд и молодёжный финал. Данное решение должно поспособствовать дополнительному притоку денег, а также увеличению охвата зрительской аудитории.

Никакие изменения не вступят в силу как минимум до 2024 года, на который запланирована реформа формата Лиги чемпионов. УЕФА не станет первым органом, решившимся на изменения. Ранее КОНКАКАФ, конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, объявила, что откажется от двухматчевого финального матча, а также изменит ряд других правил подконтрольных турниров.

На прошлой неделе УЕФА опубликовал финансовый анализ, согласно которому ведущие клубы континента понесут убытки в размере более 8 млрд евро из-за коронавируса. Во многом именно финансовые трудности клубов вынуждают ассоциацию искать дополнительные источники дохода для команд.

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