УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из-за ситуации между Россией и Украиной.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из-за ситуации между Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, финал Лиги чемпионов по плану должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.

Как отмечает ESPN, перенос матча неизбежен. Также УЕФА, вероятно, обсудит участие российских клубов в еврокубковых соревнованиях.

Ранее сообщалось, что глава организации Александер Чеферин принял решение провести внеочередное заседание исполкома в пятницу из-за ситуации между Россией и Украиной.

В среду ESPN сообщил, что УЕФА будет сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться любых санкций в отношении России, если напряженность после признания страной "независимости ЛНР" и "ДНР" обострится. Также, по информации источника, УЕФА в случае переноса финала Лиги чемпионов будет рассматривать варианты проведения матча на стадионах в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.