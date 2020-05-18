УЕФА перенес заседание Исполкома

Заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесено с 27 мая на 17 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, причиной послужило наличие нерешенных вопросов, связанных с проведением чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

Ранее отмечалось, что до 27 мая все города, в которых запланировано проведение матчей Евро, должны подтвердить намерение организовать игры в 2021 году, предоставив правительственные гарантии.

Отметим, что ЕВРО-2020 должно пройти в Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.