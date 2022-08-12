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УЕФА перечислила средства трем азербайджанским клубам

УЕФА перечислила средства трем азербайджанским клубам Денежные средства, выделенные УЕФА для клубов “Нефтчи”, “Габала” и “Зиря” за участие в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА, были переведены на счета соответствующих клубов при посредничестве Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Футбол
12 августа 2022 г. 13:24
УЕФА перечислила средства трем азербайджанским клубам

Денежные средства, выделенные УЕФА для клубов “Нефтчи”, “Габала” и “Зиря” за участие в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА, были переведены на счета соответствующих клубов при посредничестве Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, "Нефтчи" получил 100 000 (сто тысяч) евро, "Габала" – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) евро, "Зиря" – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) евро.

"Габала" и "Зиря" прекратили борьбу на II квалификационном этапе. "Нефтчи" же попрощался с еврокубками в III раунде.

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